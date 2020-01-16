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Заря подтвердила переход защитника в Колос

Трансферы
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Усиление левого фланга

Заря подтвердила переход защитника в Колос
Новина українською

Защитник "Зари" 22-летний Владислав Емец перешел на правах аренды в "Колос".

Срок аренды рассчитан на 1 год.

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До перехода в "Колос" Владислав с начала 2018 был в аренде краматорского "Авангарда".

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Владислав Емец
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Источник:
ФК Зоря

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