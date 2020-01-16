Заря подтвердила переход защитника в Колос
Усиление левого фланга
Защитник "Зари" 22-летний Владислав Емец перешел на правах аренды в "Колос".
Срок аренды рассчитан на 1 год.
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До перехода в "Колос" Владислав с начала 2018 был в аренде краматорского "Авангарда".
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Источник:ФК Зоря
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