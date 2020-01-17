Заря разорвала контракт из защитником

23-летний защитник Дмитрий Литвин отныне не является игроком луганской "Зари".

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Как напоминают в клубе, Дмитрий пришел к ним в январе 2018 года.

За это время провел 13 игр в чемпионате страны и 2 матча в Кубке Украины.