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Заря разорвала контракт из защитником

Трансферы
(1 голосов)

Провел в команде 2 года

Заря разорвала контракт из защитником
Новина українською

23-летний защитник Дмитрий Литвин отныне не является игроком луганской "Зари".

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Как напоминают в клубе, Дмитрий пришел к ним в январе 2018 года.

За это время провел 13 игр в чемпионате страны и 2 матча в Кубке Украины.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ контракт Дмитрий Литвин
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Источник:
ФК Зоря

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