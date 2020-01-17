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Бартулович покинул луцкую Волынь

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Попрощался с клубом

Бартулович покинул луцкую Волынь
Новина українською

Хорватский 33-летний легионер луцкой "Волыни" Младен Бартулович в своем Инстаграме опубликовал историю, в которой попрощался с клубом.

"Всем спасибо!", - написал хорватский легионер.

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Добавим, что Младен провел в "Волыни" три сезона. Этого розыгрыша на его счету 18 поединков, 3 гола.

В Украине Бартулович с 2006 года. Выступал в "Днепре", "Кривбассе", "Карпатах", киевском "Арсенале" и "Ворскле".

Бартулович покинул луцкую Волынь - изображение 1

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В статье: Младен Бартулович Волынь (Луцк) Первая лига
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