Бартулович покинул луцкую Волынь
Попрощался с клубом
Хорватский 33-летний легионер луцкой "Волыни" Младен Бартулович в своем Инстаграме опубликовал историю, в которой попрощался с клубом.
"Всем спасибо!", - написал хорватский легионер.
Добавим, что Младен провел в "Волыни" три сезона. Этого розыгрыша на его счету 18 поединков, 3 гола.
В Украине Бартулович с 2006 года. Выступал в "Днепре", "Кривбассе", "Карпатах", киевском "Арсенале" и "Ворскле".
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Источник:Інстаграм Младена Бартуловича
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