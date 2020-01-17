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Олимпик сообщил об аренде динамовского защитника

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Получил №29

Олимпик сообщил об аренде динамовского защитника
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22-летний универсал киевского "Динамо" Никита Кравченко до конца сезона 2019/2020 будет выступать за "Олимпик" на правах аренды.

Родился 14 июня 1997 г. в городе Зугрэс (Донецкая обл.). Рост / вес: 174/65. Амплуа: защитник. Номер - 29.

Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Ильичевца" (прежнее название "Мариуполя").

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Дебютировал за первую команду "бело-синих" 26 апреля 2017 кубковой игре с "Николаевом". Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 в игре "Ильичевец" - "Металлург" (Донецк). В составе "Динамо" в Премьер-лиге провел 3 матча.

Никита хорошо знаком с Висенте Гомеса, под его руководством выступал за молодежную команду "Динамо".

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Никита Кравченко
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Источник:
ФК Олімпік

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