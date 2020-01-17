Сергеем Рыбалкой интересуются украинские клубы - СМИ
Свободный на полгода
Украинский опорный полузащитник Сергей Рыбалка может вернуться в Украину.
Как сообщает турецкое издание Sivas Haberler, Сергеем, который на полгода приостановил контракт с "Сивасспором", интересуются украинские клубы.
Также издание сообщает, что при приостановлении соглашения Рыбалка отказался от зарплаты за вторую половину сезона в "Сивасспоре".
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