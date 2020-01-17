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Сергеем Рыбалкой интересуются украинские клубы - СМИ

Трансферы
(3 голосов)

Свободный на полгода

Сергеем Рыбалкой интересуются украинские клубы - СМИ
Новина українською

Украинский опорный полузащитник Сергей Рыбалка может вернуться в Украину.

Как сообщает турецкое издание Sivas Haberler, Сергеем, который на полгода приостановил контракт с "Сивасспором", интересуются украинские клубы.

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Также издание сообщает, что при приостановлении соглашения Рыбалка отказался от зарплаты за вторую половину сезона в "Сивасспоре".

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В статье: Сергей Рыбалка Чемпионат Турции Сивасспор (Сивас)
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