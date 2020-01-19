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Ингулец подписал экс-хавбека Днепра-1

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Игорь Загальский подписал контракт с командой из Петрово

Ингулец подписал экс-хавбека Днепра-1
Новина українською

"Ингулец" подписал экс-полузащитника "Днепра-1" Игоря Загальского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта с 28-летним украинцем не сообщаются. Футболист ранее также играл за "Звезду".

"Ингулец" после 19 туров идет 3-м в турнирной таблице первой лиги.

Напомним, Загальский покинул "Днепр-1" в средине декабря.

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В статье: Ингулец (Петрово) Игорь Загальский
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