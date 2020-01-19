Ингулец подписал экс-хавбека Днепра-1
Игорь Загальский подписал контракт с командой из Петрово
"Ингулец" подписал экс-полузащитника "Днепра-1" Игоря Загальского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта с 28-летним украинцем не сообщаются. Футболист ранее также играл за "Звезду".
"Ингулец" после 19 туров идет 3-м в турнирной таблице первой лиги.
Напомним, Загальский покинул "Днепр-1" в средине декабря.
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