Бразильский легионер Шахтера отказал Атлетико Паранаэнсе
Уже что-то знает о будущем Тайсона?
Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" (5 место в чемпионате) интересовался полузащитником-вингером "Шахтера" Фернандо.
Как сообщил журналист Goal.com Бруно Андраде, Фернандо сообщил клуба, что не намерен сейчас возвращается в Бразилию и хочет побороться за место в составе "Шахтера".
Читайте такжеСМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов
Накануне полузащитник досрочно вернулся в донецкий клуб из аренды в португальском "Спортинга".
Напомним, что Фернандо играет на той же позиции, что и Тайсон. Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.
Приблизительная трансферная стоимость услуг Фернандо составляет 4,5 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...