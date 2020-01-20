Бразильский легионер Шахтера отказал Атлетико Паранаэнсе

Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" (5 место в чемпионате) интересовался полузащитником-вингером "Шахтера" Фернандо.

Как сообщил журналист Goal.com Бруно Андраде, Фернандо сообщил клуба, что не намерен сейчас возвращается в Бразилию и хочет побороться за место в составе "Шахтера".

Накануне полузащитник досрочно вернулся в донецкий клуб из аренды в португальском "Спортинга".

Напомним, что Фернандо играет на той же позиции, что и Тайсон. Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.

Приблизительная трансферная стоимость услуг Фернандо составляет 4,5 млн евро.