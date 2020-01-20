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Бразильский легионер Шахтера отказал Атлетико Паранаэнсе

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Уже что-то знает о будущем Тайсона?

Бразильский легионер Шахтера отказал Атлетико Паранаэнсе
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Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" (5 место в чемпионате) интересовался полузащитником-вингером "Шахтера" Фернандо.

Как сообщил журналист Goal.com Бруно Андраде, Фернандо сообщил клуба, что не намерен сейчас возвращается в Бразилию и хочет побороться за место в составе "Шахтера".

Читайте такжеСМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов

Накануне полузащитник досрочно вернулся в донецкий клуб из аренды в португальском "Спортинга".

Напомним, что Фернандо играет на той же позиции, что и Тайсон. Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.

Приблизительная трансферная стоимость услуг Фернандо составляет 4,5 млн евро.

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В статье: Фернандо Спортинг (Лиссабон) Бразилия Шахтер (Донецк) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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