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Ризеспор договорился о контракте с украинским нападающим Шахтера - СМИ

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Анонсируют официальное подписание

Ризеспор договорился о контракте с украинским нападающим Шахтера - СМИ
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"Ризеспор" договорился о переходе нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Борячука.

Как обещает турецкое издание Karadeniz Gazete, Андрей Борячук уже вскоре "приедет в город Ризе и подпишет официальный контракт".

Турки напоминают, что 23-летний Андрей Борячук в этом сезоне сыграл за "Шахтер" 3 матча и забил 1 гол.

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Ориентировочная стоимость услуг Борячука, по данным Transfermarkt, составляет 700 000 евро. В то же время даты, до которой действителен контракт украинского клуба с нападающим, в "Шахтере" до сих пор не афишировали.

Добавим, что в "Ризеспоре" выступают еще два экс-динамовца из Украины - защитник Николай Морозюк и хавбек Денис Гармаш.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
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