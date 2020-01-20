Ризеспор договорился о контракте с украинским нападающим Шахтера - СМИ

"Ризеспор" договорился о переходе нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Борячука.

Как обещает турецкое издание Karadeniz Gazete, Андрей Борячук уже вскоре "приедет в город Ризе и подпишет официальный контракт".

Турки напоминают, что 23-летний Андрей Борячук в этом сезоне сыграл за "Шахтер" 3 матча и забил 1 гол.

Ориентировочная стоимость услуг Борячука, по данным Transfermarkt, составляет 700 000 евро. В то же время даты, до которой действителен контракт украинского клуба с нападающим, в "Шахтере" до сих пор не афишировали.

Добавим, что в "Ризеспоре" выступают еще два экс-динамовца из Украины - защитник Николай Морозюк и хавбек Денис Гармаш.