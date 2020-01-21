Игрок ФК Львов перешел в албанский клуб
Контракт на полтора года
23-летний бразильский легионер ФК "Львов" Висенте де Паула Мерседес перешел в албанский ФК "Бюлис" (Балш).
О таком сообщает албанский клуб на официальной странице в Фейсбуке,
Как сообщает Transfermarkt, контракт с защитником правого фланга подписан до лета 2021 года.
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После 17 туров команда "Бюлис" занимает вторую позицию в чемпионате Албании.
В ФК "Львов" Висенте был с февраля 2019 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл 11 матчей и забил 1 гол. В этом сезоне провел 3 матча за ФК "Львов" еще в начале сезона.
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