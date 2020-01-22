Десна раскрыла детали контракта Тотовицкого
Номера еще не выбирал
Сегодня, 22 января, 27-летний атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской "Десной".
Срок действия соглашения между игроком и клубом - 2 года.
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"Игровой номер Андрей, как и остальные новички, выберет уже через несколько дней.
Тотовицкий уже присоединился к команде и начинает подготовку к второй части сезона 2019/2020", - сообщили в клубе.
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Источник:ФК Десна
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