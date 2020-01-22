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Лондонский Арсенал работает над трансфером игрока Шахтера - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Украинского защитника

Лондонский Арсенал работает над трансфером игрока Шахтера - СМИ
Новина українською

Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.

Посредниками в потенциальном трансфере будут всемирно известный агент Артуро Каналес (работает с Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави, Марьяном Шведам и многими другими) и его партнер - украинец Олег Смалийчук, сообщает SportArena.

Каналес и Смалийчук должны встретиться с руководством "горняков" и обсудить трансфер Матвиенко в лондонский клуб.

Читайте такжеThe Athletic: Манчестер Сити интересуется Матвиенко

Transfermarkt оценивает 23-летнего украинском в 5 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) АПЛ Николай Матвиенко Олег Смалийчук Артуро Каналес
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Источник:
SportArena

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Комментарии (5)
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Astor Astor (Одесса)
22.01.2020 в 16:06
А Матвиенко для роста лучше было бы пойти в Ман Сити. Хотя конечно и Арсенал - это очень круто, и не факт еще, что он сможет там в основе закрепиться.
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Astor Astor (Одесса)
22.01.2020 в 16:05
Смалийчук - этот тот лысый м..дак, которого из Карпат сцаными тряпками погнали?
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.01.2020 в 14:05
Любой клуб АПЛ/Чемпионшипа - это пик карьеры. Переходить не думая.
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0
-1
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lulinha (Мадрид)
22.01.2020 в 14:00
Cлишком круто для Матвиенко. Но было бы приятно если правда.
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0
-1
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Инспектор ( )
22.01.2020 в 13:33
А нельзя ли без Смайличука. А то превратит Матвиенко в овцу. Да и Арсенал что то мутное
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+2
-1

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