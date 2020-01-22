Лондонский Арсенал работает над трансфером игрока Шахтера - СМИ

Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.

Посредниками в потенциальном трансфере будут всемирно известный агент Артуро Каналес (работает с Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави, Марьяном Шведам и многими другими) и его партнер - украинец Олег Смалийчук, сообщает SportArena.

Каналес и Смалийчук должны встретиться с руководством "горняков" и обсудить трансфер Матвиенко в лондонский клуб.

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Transfermarkt оценивает 23-летнего украинском в 5 млн евро.