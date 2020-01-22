Лондонский Арсенал работает над трансфером игрока Шахтера - СМИ
Украинского защитника
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.
Посредниками в потенциальном трансфере будут всемирно известный агент Артуро Каналес (работает с Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави, Марьяном Шведам и многими другими) и его партнер - украинец Олег Смалийчук, сообщает SportArena.
Каналес и Смалийчук должны встретиться с руководством "горняков" и обсудить трансфер Матвиенко в лондонский клуб.
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Transfermarkt оценивает 23-летнего украинском в 5 млн евро.
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Источник:SportArena
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Комментарии (5)
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Astor Astor (Одесса)
22.01.2020 в 16:06
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Astor Astor (Одесса)
22.01.2020 в 16:05
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.01.2020 в 14:05
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lulinha (Мадрид)
22.01.2020 в 14:00
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Инспектор ( )
22.01.2020 в 13:33
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