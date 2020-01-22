Верес разорвал контракт с защитником
Поиграл полгода
НК "Верес" по взаимному согласию приостановил действие контракта с футболистом Сергеем Чаботаевим.
Он выступал в составе "красно-черных" под номером 25.
Читайте такжеПрезидент Вереса: Жду от Вирта радикальных изменений
За "Верес" защитник выступал с лета 2019 года.
На счету Сергея 19 матчей в чемпионате Второй лиги и один - в Кубке Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм-канал НК Верес
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...