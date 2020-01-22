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Верес разорвал контракт с защитником

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Поиграл полгода

Верес разорвал контракт с защитником
Новина українською

НК "Верес" по взаимному согласию приостановил действие контракта с футболистом Сергеем Чаботаевим.

Он выступал в составе "красно-черных" под номером 25.

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За "Верес" защитник выступал с лета 2019 года.

На счету Сергея 19 матчей в чемпионате Второй лиги и один - в Кубке Украины.

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В статье: Вторая лига Верес (Ровно) Сергей Чеботаев
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