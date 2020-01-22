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Агент Николая Матвиенко подтвердил переговоры с лондонским Арсеналом

Трансферы
(2 голосов)

Лондонцы хотят совершить сделку до 1 февраля

Агент Николая Матвиенко подтвердил переговоры с лондонским Арсеналом
Новина українською

Агент Николая Матвиенко Юрий Данченко прокомментировал слухи о заинтересованности в услугах защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины со стороны лондонского "Арсенала".

- В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым.

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Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в это трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать, - сказал Данченко "Команда 1".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко трансфер Юрий Данченко
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Источник:
Команда 1

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
22.01.2020 в 16:02
А мне вообще он не нравится как защитник .считаю он все голы привозит
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0
0
аалекс ( Крым)
22.01.2020 в 16:00
Дешево Шахтер не продаст, а дорого он пока не стоит. Так что скорее всего утка.
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0
0
Dardolis (Первомайск)
22.01.2020 в 15:18
Контракт заканчивается ...хотят продлить на лучших условиях...
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.01.2020 в 15:37
трезвое мнение
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.01.2020 в 15:03
Зина дорогу протоптал, в него тоже не верили. Будем посмотреть, но хотел бы, чтобы трансфер состоялся
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.01.2020 в 14:39
Да бред это все. Матвиенко далеко сейчас не Чигринский, Кучер, Ракцикий молодых лет. Какой Арсенал. Агенты его только и разгоняют шумиху. Человек в Шахтере не лидер обороны, а его хочет Арсенал. Смешно....
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+1
-3
itaksoydyot
22.01.2020 в 15:25
такие клубы скупают молодых игроков пачками, в надежде что через год, два после аренд игрок выстрелит.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.01.2020 в 15:36
он не молодой игрок. Ему 23. скоро 24. В таком возрасте нужна игровая практика. Это мы привыкли, что 23 - это еще молодой, подающий надежды. После 21 года в ЕВропе - это уже не молодой. Ну будет сидеть на банке перед ЕВро, и что дальше?
0
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