Агент Николая Матвиенко подтвердил переговоры с лондонским Арсеналом

Агент Николая Матвиенко Юрий Данченко прокомментировал слухи о заинтересованности в услугах защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины со стороны лондонского "Арсенала".

- В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым.

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Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в это трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать, - сказал Данченко "Команда 1".