Заря отпустила японского легионера

Луганская "Заря" по обоюдному согласию расторгла контракт с японским полузащитником (игроком левого фланга) 22-летним Ицуки Уратой.

Урата перешел в клуб в начале 2019-го года, но закрепиться в составе луганчан так и не сумел.

В составе основной команды "Зари" Ицуки на поле не появлялся.