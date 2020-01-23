Заря отпустила японского легионера
Свободным агентом
Луганская "Заря" по обоюдному согласию расторгла контракт с японским полузащитником (игроком левого фланга) 22-летним Ицуки Уратой.
Урата перешел в клуб в начале 2019-го года, но закрепиться в составе луганчан так и не сумел.
В составе основной команды "Зари" Ицуки на поле не появлялся.
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Источник:ФК Зоря
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Technical
23.01.2020 в 10:47
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