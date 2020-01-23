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Микель Артета в течение 2 лет лично вел Матвиенко - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Выступает главным лоббистом трансфера

Микель Артета в течение 2 лет лично вел Матвиенко - СМИ
Новина українською

В течение двух лет игрока "Шахтера" Николая Матвиенко лично вел от недавнего времени главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета.

Именно ему, как отмечает Команда 1, принадлежала идея переманить украинца в "Манчестер Сити" и именно испанец - главный лоббист переезда "любимого игрока Шевченко" в Лондон.

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По данным Football.London, прямо сейчас самое Матвиенко рассматривается главным претендентом на усиление в "Арсенале" позиции центрального защитника.

Однако, если трансфер будет отложен до лета, у Николая появится серьезный конкурент в лице защитника РБ "Лейпциг" Дайо Упомекано, которого все громче сватают на "Эмирейтс". В июне у 21-летнего француза останется год по контракту и, судя по всему, немцы захотят его продать.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Шахтер (Донецк) АПЛ Николай Матвиенко
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Источник:
Команда 1

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Комментарии (2)
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alexfc (Киев)
23.01.2020 в 12:25
Тут вопрос. Что б он потянул. А не сломался как чигра, или не сидел на лавке как Лунин. Тогда конечно супер. В Арсенале можно расти в сильного игрока на топ уровне.
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Hunter02 (Винница)
23.01.2020 в 11:10
супер, нехай переходить..кожного б трансферного вікна, по 1-2 українських гравців переходили в ТОП 5 було б дуже добре)
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