В течение двух лет игрока "Шахтера" Николая Матвиенко лично вел от недавнего времени главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета.

Именно ему, как отмечает Команда 1, принадлежала идея переманить украинца в "Манчестер Сити" и именно испанец - главный лоббист переезда "любимого игрока Шевченко" в Лондон.

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По данным Football.London, прямо сейчас самое Матвиенко рассматривается главным претендентом на усиление в "Арсенале" позиции центрального защитника.

Однако, если трансфер будет отложен до лета, у Николая появится серьезный конкурент в лице защитника РБ "Лейпциг" Дайо Упомекано, которого все громче сватают на "Эмирейтс". В июне у 21-летнего француза останется год по контракту и, судя по всему, немцы захотят его продать.