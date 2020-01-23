МФК Металлург взял в аренду двух игроков Зари
Срок не называют
Луганская "Заря" отдала в аренду в клуб Первой лиги МФК "Металлург" Запорожье защитника Тимофея Сухаря и полузащитника Егора Шалфеева.
Егор Шалфеев - 21-летний атакующий полузащитник. В 2018 году за основную команду "Зари" сыграл 8 минут в матче УПЛ с киевским "Динамо", еще 3 матча просидел в запасе. В 2019 году при Скрипнике был только раз в запасе - 29 сентября на матче с "Олимпиком".
Тимофей Сухарь - 20-летний фланговый защитник, воспитанник "Днепра". В "Заре" с начала 2018 года, имеет контракт до июня 2020-го. В основном составе в 2018-2019 годах не играл.
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Источник:ФК Зоря
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23.01.2020 в 16:31
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