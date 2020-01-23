МФК Металлург взял в аренду двух игроков Зари

Луганская "Заря" отдала в аренду в клуб Первой лиги МФК "Металлург" Запорожье защитника Тимофея Сухаря и полузащитника Егора Шалфеева.

Егор Шалфеев - 21-летний атакующий полузащитник. В 2018 году за основную команду "Зари" сыграл 8 минут в матче УПЛ с киевским "Динамо", еще 3 матча просидел в запасе. В 2019 году при Скрипнике был только раз в запасе - 29 сентября на матче с "Олимпиком".

Тимофей Сухарь - 20-летний фланговый защитник, воспитанник "Днепра". В "Заре" с начала 2018 года, имеет контракт до июня 2020-го. В основном составе в 2018-2019 годах не играл.