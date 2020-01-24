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Самбрано прошел медобследование в Бока Хуниорс - задержка за Динамо

Трансферы
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Неправильные документы

Самбрано прошел медобследование в Бока Хуниорс - задержка за Динамо
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Легионер киевского "Динамо" 30-летний Карлос Самбрано прошел медобследование в аргентинском Буэнос-Айресе в клубе "Бока Хуниорс". Однако на его переход придется подождать, поскольку киевское "Динамо" сделало ошибку при отправке документов игрока сборной Перу.

AS отмечает, что Самбрано должны были объявить игроком "Бока Хуниорс" еще вчера. Однако подписание защитника задерживается, пока документы не будут направлены клубу "Бока Хуниорс" должным образом.

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Напомним, что Самбрано должен быть подписан из-за потери "Бока Хуниорс" 34-летнего центрального защитника Паоло Гольца - он перешел в другой клуб.

В то же время Самбрано придется бороться за место в составе еще с двумя игроками - Лисандро Есекьелем Лопесом и Карлосом Искьердосом.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано трансфер
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