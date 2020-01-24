Игрок молодежной сборной Украины собирается перейти в польский клуб

Польская "Ягеллония" намерен подписать полузащитника донецкого "Олимпика" Андрея Кравчука.

Przeglad Sportowy сообщает, что трансфер во многом будет зависеть от того, перейдет ли в "Коньяспор" капитан команды 28-летний Тарас Романчук, который в 2018 году сменил гражданство с украинского на польское.

20-летний Андрей Кравчук является воспитанником "Шахтера". Профессиональную карьеру начал в "Олимпике", за который выступает с 2018 года, в основной команде - с 2019-го. В этом сезоне сыграл в 9 матчах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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Кравчук провел 3 матча в составе сборной Украины U-21.

Transfermarkt оценил его в 300 000 евро.

В спортивном клубе "Ягеллония" из города Белосток уже есть украинец - 19-летний полузащитник Олег Горин. В этом сезоне за основу команды он сыграл 1 матч.