Игрок сборной Эстонии подписал контракт с Десной

Сегодня в составе черниговской "Десны" появился первый легионер - контракт с клубом подписал игрок сборной Эстонии 27-летний Йоонас Тамм.

Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Контракт подписных по схеме 1,5 + 1. В "Десне" Йоонас будет выступать под знаковым для черниговского клуба номером "4".

Йоонас Тамм (Joonas Tamm) родился 2 февраля 1992 года в Таллинне.

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За свою карьеру выступал в клубах "Вильянди Тулевик" (Эстония), "Флора" (Эстония), "Сампдория U-19" (Италия), "Норрчёпинг" (Швеция), "Сюльвия" (Швеция), "Треллеборг" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия), "Корона" (Польша).

Последние полгода Тамм провел в аренде норвежского "Лиллестрема".

В составе сборной Эстонии дебютировал 19 июня 2011 года в матче с Чили (0:4). Забил свои первые голы за сборную 7 октября 2017, сделав в отборочном матче к чемпионату мира 2018 года хет-трик в ворота сборной Гибралтара (6:0) во втором тайме матча.

Всего за национальную сборную Эстонии провел 31 матч, в том числе играл и против сборной Украины.