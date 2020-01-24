  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Игрок сборной Эстонии подписал контракт с Десной
В тренде

Игрок сборной Эстонии подписал контракт с Десной

Трансферы
(1 голосов)

Первый в истории клуба легионер

Игрок сборной Эстонии подписал контракт с Десной
Новина українською

Сегодня в составе черниговской "Десны" появился первый легионер - контракт с клубом подписал игрок сборной Эстонии 27-летний Йоонас Тамм.

Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Контракт подписных по схеме 1,5 + 1. В "Десне" Йоонас будет выступать под знаковым для черниговского клуба номером "4".

Йоонас Тамм (Joonas Tamm) родился 2 февраля 1992 года в Таллинне.

Читайте такжеПосле появления Тотовицкого и Гуцуляка Десна изменит игровую схему

За свою карьеру выступал в клубах "Вильянди Тулевик" (Эстония), "Флора" (Эстония), "Сампдория U-19" (Италия), "Норрчёпинг" (Швеция), "Сюльвия" (Швеция), "Треллеборг" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия), "Корона" (Польша).

Последние полгода Тамм провел в аренде норвежского "Лиллестрема".

В составе сборной Эстонии дебютировал 19 июня 2011 года в матче с Чили (0:4). Забил свои первые голы за сборную 7 октября 2017, сделав в отборочном матче к чемпионату мира 2018 года хет-трик в ворота сборной Гибралтара (6:0) во втором тайме матча.

Всего за национальную сборную Эстонии провел 31 матч, в том числе играл и против сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эстония Десна (Чернигов) легионеры Йоонас Тамм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Десна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Onside (Чернігів)
24.01.2020 в 10:29
"Перший в історії клубу легіонер" - хлопці, ну це несерйозно. Перевіряйте перш ніж писати таке. В нас було чимало грузинів, був 12 років тому Мамаді Сангаре. І це тільки ті кого я бачив в клубі власними очима. Якщо почитати вікіпедію то в нас і серб був, і молдаванин, і можливо ще хтось
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...