Станислав Кулиш ушел из СК Днепр-1
Клуб уже попрощался
Спортивный клуб "Днепр-1" прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим Станиславом Кулишом.
В клуб из Днепра нападающий перешел летом 2018 года из "Вереса".
В составе команды он был лучшим снайпером Первой лиги, а в целом на его счету за днепрян 35 матчей и 19 голов в чемпионатах Первой лиги и УПЛ, а также 7 матчей и 5 забитых мячей в Кубке Украины.
Сейчас он является вторым снайпером в истории клуба, уступая только Игорю Когуту.
В этом сезоне Станислав провел в составе СК "Днепр-1" 13 матчей, забил 2 гола.
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Источник:СК Дніпро-1
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