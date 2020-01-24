Станислав Кулиш ушел из СК Днепр-1

Спортивный клуб "Днепр-1" прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим Станиславом Кулишом.

В клуб из Днепра нападающий перешел летом 2018 года из "Вереса".

В составе команды он был лучшим снайпером Первой лиги, а в целом на его счету за днепрян 35 матчей и 19 голов в чемпионатах Первой лиги и УПЛ, а также 7 матчей и 5 забитых мячей в Кубке Украины.

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Сейчас он является вторым снайпером в истории клуба, уступая только Игорю Когуту.

В этом сезоне Станислав провел в составе СК "Днепр-1" 13 матчей, забил 2 гола.