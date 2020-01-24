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Трансфер Матвиенко: Арсенал выступил из встречным предложением к Шахтеру

Трансферы
(1 голосов)

Аренда, а тогда - обязательный выкуп

Трансфер Матвиенко: Арсенал выступил из встречным предложением к Шахтеру
Новина українською

"Арсенал" не готов сразу платить за Николая Матвиенко 30 млн евро.

Зато лондонский клуб предлагает "Шахтеру" отдать футболиста в аренду до конца сезона-2019/2020 за 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока летом за 22 млн фунтов.

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Если сделка состоится, пишет Команда 1, то всего за Матвиенко "Шахтер" получит 26,5 млн фунтов (как раз около 30 млн евро).

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) контракт Николай Матвиенко аренда трансфер
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Источник:
Команда 1

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Комментарии (4)
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SD123 (Ясиноватая)
24.01.2020 в 10:32
Нужно делать встречное предложение 20 млн евро за Колю, но еще пусть забирают Нема и Дентиньо. А вообще жаль терять такого игрока.
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мы за динамо (киев)
24.01.2020 в 10:30
шикарна пропозиція. трансфермаркет іде боком.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.01.2020 в 10:29
Надо продавать!
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Директор холдинга (Ясный)
24.01.2020 в 10:27
Если правда, то рыночный диапазон цены на Колю сформирован - 32,6+/- 2,5 млн. евро. Достойно. В таком случае желательно продать игрока. На очереди раскрутка двух новых "звездочек" в центр защиты.
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