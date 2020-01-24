Трансфер Матвиенко: Арсенал выступил из встречным предложением к Шахтеру
Аренда, а тогда - обязательный выкуп
"Арсенал" не готов сразу платить за Николая Матвиенко 30 млн евро.
Зато лондонский клуб предлагает "Шахтеру" отдать футболиста в аренду до конца сезона-2019/2020 за 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока летом за 22 млн фунтов.
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Если сделка состоится, пишет Команда 1, то всего за Матвиенко "Шахтер" получит 26,5 млн фунтов (как раз около 30 млн евро).
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Источник:Команда 1
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Комментарии (4)
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SD123 (Ясиноватая)
24.01.2020 в 10:32
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мы за динамо (киев)
24.01.2020 в 10:30
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.01.2020 в 10:29
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Директор холдинга (Ясный)
24.01.2020 в 10:27
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