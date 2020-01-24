Трансфер Матвиенко: Арсенал выступил из встречным предложением к Шахтеру

"Арсенал" не готов сразу платить за Николая Матвиенко 30 млн евро.

Зато лондонский клуб предлагает "Шахтеру" отдать футболиста в аренду до конца сезона-2019/2020 за 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока летом за 22 млн фунтов.

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Если сделка состоится, пишет Команда 1, то всего за Матвиенко "Шахтер" получит 26,5 млн фунтов (как раз около 30 млн евро).