Дмитрий Козьбан перебрался в Узбекистан
С нашей Первой лиги
30-летний центрфорвард Дмитрий Козьбан, в свое время выступавший в "Волыни", "Вересе" и "Авангарде", перебрался в клуб "Бухара" из Узбекистана.
О таком говорится на странице клуба в соцсети ВКонтакте.
Последним клубом Козьбана в Украине был кременчугский "Кремень" из Первой лиги, в котором Дмитрий выступал с сентября 2019 года - сыграл 9 матчей, забил 6 голов.
Известно, что контракт украинского нападающего с Бухарой подписан на год - до 31 декабря 2020 года.
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