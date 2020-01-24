Хавбек Прикарпатья может стать игроком лидера Первой лиги
Из Львова
Фланговый полузащитник "Прикарпатья" Богдан Оринчак отправился на просмотр в львовский "Рух".
В сезоне 2019/2020 Оринчак провел 18 матчей, забил 3 гола.
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Во время летнего межсезонья Богдан был на просмотре в СК "Днепр-1".
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Источник:МФК Прикарпаття
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