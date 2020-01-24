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Хавбек Прикарпатья может стать игроком лидера Первой лиги

Трансферы
(1 голосов)

Из Львова

Хавбек Прикарпатья может стать игроком лидера Первой лиги
Новина українською

Фланговый полузащитник "Прикарпатья" Богдан Оринчак отправился на просмотр в львовский "Рух".

В сезоне 2019/2020 Оринчак провел 18 матчей, забил 3 гола.

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Во время летнего межсезонья Богдан был на просмотре в СК "Днепр-1".

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Рух (Львов) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Богдан Оринчак
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Источник:
МФК Прикарпаття

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