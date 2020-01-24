Перович подписал контракт с Зарей - СМИ

Черногорское издание Vijesti сообщило о подписании нападающим Михаилом Перовичем контракта с "Зарей".

Называют и срок действия соглашения между 23-летним черногорцем и луганским клубом - 2,5 года.

"Рад стать частью клуба "Заря". Надеюсь на удачные матчи в составе команды и как можно большее количество голов. Знаю, что УПЛ - чемпионат высокого уровня. И это большой вызов для меня. Но я сделаю все возможное, чтобы отблагодарить клуб за доверие", - сказал Перович черногорском изданию.

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В этом сезоне он провел в составе черногорской "Будучности" (Подгорица) 18 матчей, забил 6 голов, отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, Михаил покинул предыдущий клуб в начале января.