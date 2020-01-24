  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Перович подписал контракт с Зарей - СМИ
В тренде

Перович подписал контракт с Зарей - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

И дал свой первый комментарий

Перович подписал контракт с Зарей - СМИ
Новина українською

Черногорское издание Vijesti сообщило о подписании нападающим Михаилом Перовичем контракта с "Зарей".

Называют и срок действия соглашения между 23-летним черногорцем и луганским клубом - 2,5 года.

"Рад стать частью клуба "Заря". Надеюсь на удачные матчи в составе команды и как можно большее количество голов. Знаю, что УПЛ - чемпионат высокого уровня. И это большой вызов для меня. Но я сделаю все возможное, чтобы отблагодарить клуб за доверие", - сказал Перович черногорском изданию.

Читайте такжеЗаря просматривает черногорского форварда, который забивал луганчанам в ЛЕ

В этом сезоне он провел в составе черногорской "Будучности" (Подгорица) 18 матчей, забил 6 голов, отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, Михаил покинул предыдущий клуб в начале января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Будучност (Подгорица) Михайло Перович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...