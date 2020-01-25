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Олимпик объявил о подписании двух полузащитников

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Романовский и Вербный стали игроками донецкого клуба

Олимпик объявил о подписании двух полузащитников
Новина українською

Полузащитники Даниэль Романовский и Назар Вербный продолжат карьеры в "Олимпике", сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока подписали с донецким коллективом двухлетние контракты.

23-летний Романовский будет выступать под 27-м номером, 22-летний Вербный — под 88-м.

Романовский взрослую карьеру начал в 2012 году в фарм-клубе "Жальгириса". За основной состав команды дебютировал в 2014-м. Также выступал в аренде за литовские "Утянис" и "Стумбрас". Летом 2018 года подписал контракт с сербским "Земуном", где отыграл за сезон 6 матчей и забил один гол. Через год вернулся в "Жальгирис" Каунас из Литвы. Играл за сборные Литвы во всех возрастных категориях.

Вербный — воспитанник "Карпат", провел за львовян 49 матчей в УПЛ. В сезонах 2017/2018 и 2018/19 на правах аренды выступал за "Рух", где в 19 матчах забил 3 гола и сделал 7 ассистов. В 2012 году провел два матча за юниорскую сборную Украины до 16 лет.

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В статье: Олимпик (Донецк) Назар Вербный
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