Динамо требует у Боки, чтобы те оплатили их долг по зарплате перед Самбрано
Речь идёт о трехмесячной зарплате
"Динамо" выдвинуло новое требование "Бока Хуниорс" по поводу трансфера Карлоса Самбрано.
По информации ESPN, киевляне настаивают на том, чтобы аргентинский клуб выплатил за них трехмесячную задолженность игроку по зарплате, что должно стать частью трансферного платежа.
Раннее сообщалось, что Самбрано уже прошел медосмотр в "Бока Хуниорс".
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.01.2020 в 13:38
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