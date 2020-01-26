Защитник Днепра-1 отправится в Эстонию

Защитник "Днепра-1" Александр Сафронов отправится в эстонскую "Левадию" на правах годичной аренды.

"Сафронов поедет на год в аренду в Левадию. Я думаю, что это взаимовыгодная аренда, и Александру будет хорошо иметь игровую практику. Надеемся, что он ее там будет получать. Нам нужно, чтобы он прогрессировал, сделал хороший скачок.

В этом сезоне он много играл, но в конце года не смог помочь нам из-за травмы. Сейчас, учитывая большую конкуренцию, для него будет правильным решением отправится играть в нормальной команде, которая является одним из лидеров эстонского футбола", — сказал Михайленко в интервью пресс-службе клуба.