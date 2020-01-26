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Защитник Днепра-1 отправится в Эстонию

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(1 голосов)

Александр Сафронов арендован "Левадией"

Защитник Днепра-1 отправится в Эстонию
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Александр Сафронов отправится в эстонскую "Левадию" на правах годичной аренды.

"Сафронов поедет на год в аренду в Левадию. Я думаю, что это взаимовыгодная аренда, и Александру будет хорошо иметь игровую практику. Надеемся, что он ее там будет получать. Нам нужно, чтобы он прогрессировал, сделал хороший скачок.

В этом сезоне он много играл, но в конце года не смог помочь нам из-за травмы. Сейчас, учитывая большую конкуренцию, для него будет правильным решением отправится играть в нормальной команде, которая является одним из лидеров эстонского футбола", — сказал Михайленко в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Александр Сафронов провел в УПЛ 12 поединков, в которых результативными действиями не отличился.

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В статье: Левадия (Таллинн) СК Днепр-1 Александр Сафронов
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.01.2020 в 12:03
Вот тебе судьба чемпиона мира.. В Эстонию...На повышение...
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
26.01.2020 в 12:31
Потом в аутсайдер Польши/Словакии. И назад, в 1 лигу.
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