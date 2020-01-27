Экс-футболист Олимпика - на просмотре у чемпиона Грузии
В пару Каплиенко
Экс-игрок молодежной сборной Украины и до недавнего времени футболист "Олимпика" Иван Трубочкин находится на просмотре в "Динамо" Тбилиси.
С начала сезона до конца декабря 26-летний защитник был игроком донецкой команды, за которую провел 3 матча.
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К тому времени выступал за "Черноморец", киевский "Арсенал", белорусский "Крумкачи" и шведский "Умео".
Добавим, что за тбилисское "Динамо" выступает украинец Александр Каплиенко.
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Источник:Динамоманія
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