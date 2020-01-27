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Экс-футболист Олимпика - на просмотре у чемпиона Грузии

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В пару Каплиенко

Экс-футболист Олимпика - на просмотре у чемпиона Грузии
Новина українською

Экс-игрок молодежной сборной Украины и до недавнего времени футболист "Олимпика" Иван Трубочкин находится на просмотре в "Динамо" Тбилиси.

С начала сезона до конца декабря 26-летний защитник был игроком донецкой команды, за которую провел 3 матча.

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К тому времени выступал за "Черноморец", киевский "Арсенал", белорусский "Крумкачи" и шведский "Умео".

Добавим, что за тбилисское "Динамо" выступает украинец Александр Каплиенко.

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В статье: Иван Трубочкин Олимпик (Донецк) Динамо (Тбилиси) Александр Каплиенко
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Источник:
Динамоманія

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