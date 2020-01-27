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Рух подписал экс-игрока Ворсклы

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Левого латераля и опорника

Рух подписал экс-игрока Ворсклы
Новина українською

К ФК "Рух" на правах свободного агента присоединился Тарас Сакив. Срок соглашения с 22-летним защитником составляет 2 года.

Сакив - третий новобранец "желто-черных" в этот зимний период. Его основная позиция - левый защитник, хотя при необходимости Тарас может сыграть как на правом фланге защиты, так и выше в полузащите, что неоднократно доказывал в своем предыдущем клуба - "Ворскле".

За первую команду полтавчан Тарас играл с марта 2017 года, за это время провел за "бело-зеленых" 21 поединок, 2 из них пришлись на групповой этап Лиги Европы - против лондонского "Арсенала" и лиссабонского "Спортинга".

В этом сезоне Тарас выпал из основы "Ворсклы", провел всего лишь 3 поединка.

Вчера Сакив уже успел дебютировать в составе своей новой команды в товарищеском матче против "Юности".

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"Прежде всего выбрал "Рух" потому, что это клуб с большими амбициями. Перед командой стоят максимальные задачи. "Рух" единолично возглавляет таблицу в Первой лиге и имеет все шансы попасть в элитный дивизион, - рассказывает Тарас. - Также в выборе клуба сыграл и тот факт, что из Львова мне ближе к родному дому. Конечно, хочу расти здесь, как футболист, и набирать хорошую игровую форму".

На самом деле, как таковой адаптации у меня здесь не было, ведь большинство ребят я знал. В частности, с Мысыком играли вместе в "Ворскле", с Коробенко и Русином были в детской академии "Шахтера", играл против Беленького, Романюка, а еще с кем-то знакомый вне футбольного поля. В команде отличный коллектив, со всеми нашел общий язык.

Воспоминания о Полтаве и "Ворскле" у меня только положительные, ведь этот клуб дал мне очень много, как футболисту и как человеку. Там я рос и многому научился. С полтавчанами дебютировал в Премьер-Лиге, в Кубке Украины и в Лиге Европы. Это хороший клуб, хотя в этом сезоне им немного не везет, но, думаю, что у них все будет хорошо.

В Первой лиге Украины очень интересная и упорная борьба. Многие команды претендует на повышение в классе, но, думаю, у нас высокие шансы всех команд, ведь мы сейчас на первом месте и у нас хорошие исполнители. Мы обязаны выполнить задачу, которую поставил перед нами президент клуба".

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В статье: Ворскла (Полтава) Первая лига УПЛ Рух (Львов) Тарас Сакив
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
27.01.2020 в 14:46
Мне нравится как игроки Ворсклы занимаются с девочкой-тренером фитнесомПрыгают скачут под музыку как гёрлы!А выходят на поле по мячу попасть не могут,не говоря уже о воротахДа выучитесь бить по воротам:подъёмом,щёчкой,полу-подъёмом,шведой,пыром,пяткой,коленом,головой,в падении головой,через себя,ножницами,с полулёта!!!Мало???Приёмы мяча:на грудь,на колено,свечу,просто "щёчкой",шведой!Это всё для нападающих и полузащитников!Для защитников свои отработки в подкатах.блоках,игра головой,корпусом!А вы танцуете,..ука!
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