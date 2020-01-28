ФК Львов подписал украинского полузащитника - СМИ
До этого времени выступал во Второй лиге
23-летний полузащитник Никита Ходаковский стал игроком ФК "Львов". Такое сообщает Футбол News, но на официальном сайте клуба пока никакой информации об этом нет.
В то же время на Transfermarkt указано, что контракт Ходаковского с ФК "Львов" был подписан 27 января.
Последним клубом Никиты была "Буковина" из Второй лиги. Правда только за этот сезон Ходаковский сменил 3 клуба: начал его в "Диназе", во второй половине сентября стал игроком "Оболонь-Бровар-2", а в декабре оказался в "Буковине".
В этом сезоне на его счету 8 матчей во Второй лиге.
Ранее Ходаковский выступал за "Сталь" (оттуда он и знаком главному тренеру ФК "Львов"), "Звезду" и "Горняк-Спорт".
"Нарабатываем связи, учимся взаимодействовать друг с другом. ФК "Львов" должен побороться за еврокубки", - убежден Никита Ходаковский.