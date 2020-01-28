ФК Львов подписал украинского полузащитника - СМИ

23-летний полузащитник Никита Ходаковский стал игроком ФК "Львов". Такое сообщает Футбол News, но на официальном сайте клуба пока никакой информации об этом нет.

В то же время на Transfermarkt указано, что контракт Ходаковского с ФК "Львов" был подписан 27 января.

Последним клубом Никиты была "Буковина" из Второй лиги. Правда только за этот сезон Ходаковский сменил 3 клуба: начал его в "Диназе", во второй половине сентября стал игроком "Оболонь-Бровар-2", а в декабре оказался в "Буковине".

В этом сезоне на его счету 8 матчей во Второй лиге.

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Ранее Ходаковский выступал за "Сталь" (оттуда он и знаком главному тренеру ФК "Львов"), "Звезду" и "Горняк-Спорт".

"Нарабатываем связи, учимся взаимодействовать друг с другом. ФК "Львов" должен побороться за еврокубки", - убежден Никита Ходаковский.