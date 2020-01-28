Отец Дерлиса Гонсалеса: Он примет во внимание мнение тренера Сантоса

Парагвайский атакующий полузащитник киевского "Динамо" Гонсалес, который находится в аренде бразильского "Сантоса", останется в клубе до лета.

Хотя Гонсалес хотел перейти в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон".

Причиной был конфликт с главным тренером "Сантоса" Хорхе Сампаоли. Коуч покинул клуб еще в декабре.

Новый наставник Жезуалду Феррейра призвал Гонсалеса остаться в "Сантосе". Тем более команда сейчас потеряла из-за травмы одного из лидеров атаки, поэтому парагваец имеет шанс играть в основе.

Отец Гонсалеса сказал изданию UOL следующее: "Дерлис должен остаться в "Сантосе". Он примет во внимание мнение тренера".

Напомним, что арендное соглашение "Динамо" с бразильским клубом по Гонсалесу рассчитано до лета 2020 года.