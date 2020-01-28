На одного украинца за рубежом больше: Левадия заявила о подписании защитника

Защитник СК "Днепр-1" Александр Сафронов перешел в эстонскую "Левадию" на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на год.

"Сафронов принесет надежность и придаст конкуренции в обороне нашей команды. Победа на чемпионате мира U-20 демонстрирует, игрок любого уровня присоединился к нам", - сказал спортивный директор клуба Сергей Парейко.

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По итогам прошлого сезона 2019 "Левадия" стала вице-чемпионом Эстонии.

В эстонском клубе выступают также украинцы Юрий Ткачук и Игорь Жураховский.