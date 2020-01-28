Для трансфера Матвиенко в Арсенал есть лишь одно препятствие - СМИ

Все нюансы возможного январского трансфера защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал" уже улажены.

Теперь решающее слово должны сказать канониры, которые все никак не могу решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари, - замечает Команда 1.

Сейчас футболист "Фламенго", который уже побывал в Лондоне, находится в Бразилии. "Арсенал" и "Фламенго" пока не пришли к согласию относительно условий его трансфера. Бразильцы настаивают на немедленном выкупе игрока, а англичане хотят оформить арендное соглашение до конца сезона с правом возможного выкупа.