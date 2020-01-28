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Для трансфера Матвиенко в Арсенал есть лишь одно препятствие - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

С "Шахтером" уже договорились

Для трансфера Матвиенко в Арсенал есть лишь одно препятствие - СМИ
Новина українською

Все нюансы возможного январского трансфера защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал" уже улажены.

Теперь решающее слово должны сказать канониры, которые все никак не могу решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари, - замечает Команда 1.

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Сейчас футболист "Фламенго", который уже побывал в Лондоне, находится в Бразилии. "Арсенал" и "Фламенго" пока не пришли к согласию относительно условий его трансфера. Бразильцы настаивают на немедленном выкупе игрока, а англичане хотят оформить арендное соглашение до конца сезона с правом возможного выкупа.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко трансфер
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Источник:
Команда 1

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