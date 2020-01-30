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Вратарь Бандура останется во Львове - СМИ

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Вратарь Бандура останется во Львове - СМИ
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Голкипер Александр Бандура может продолжить карьеру в львовском "Рухе" из Первой лиги.

В середине января 33-летний вратарь в статусе свободного агента покинул клуб УПЛ - ПФК "Львов".

Добавим, что сейчас в "Руха" есть 2 вратари - Роман Мисак и Александр Ильющенков.

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В статье: Александр Бандура Первая лига ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
Динамоманія

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