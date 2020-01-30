Грузинское Динамо подписало украинского вратаря
До недавнего времени выступал в Швеции
28-летний украинский голкипер Игорь Левченко стал игроком грузинского "Динамо" Батуми.
До сих Левченко играл в шведском "АФК Эскильстун", в грузинский клуб перешел в статусе свободного агента.
С 2018 по март 2019 выступал в Финляндии в клубе ИФК "Мариехамн".
Раньше выступал в украинских клубах "Олимпик", "Заря" и "Мариуполь".
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Источник:Сторінка Інстаграм "Sixteen footboll ag"
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30.01.2020 в 11:31
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