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Грузинское Динамо подписало украинского вратаря

Трансферы
(1 голосов)

До недавнего времени выступал в Швеции

Грузинское Динамо подписало украинского вратаря
Новина українською

28-летний украинский голкипер Игорь Левченко стал игроком грузинского "Динамо" Батуми.

До сих Левченко играл в шведском "АФК Эскильстун", в грузинский клуб перешел в статусе свободного агента.

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С 2018 по март 2019 выступал в Финляндии в клубе ИФК "Мариехамн".

Раньше выступал в украинских клубах "Олимпик", "Заря" и "Мариуполь".

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В статье: Игорь Левченко Динамо (Батуми) вратарь
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Комментарии (1)
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daqo30
30.01.2020 в 11:31
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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