Десна перехватила экс-игрока Карпат у Александрии

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что у него была договоренность с Алексеем Гуцуляком о поездке на просмотр.

Мы, кстати, первые хотели попробовать Гуцуляка. С ним я уже договорился, но его в последний момент перехватила "Десна".

Напомним, что Алексей Гуцуляк накануне подписал контракт с черниговским клубом.