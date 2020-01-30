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Десна перехватила экс-игрока Карпат у Александрии

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Была уже договоренность

Десна перехватила экс-игрока Карпат у Александрии
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что у него была договоренность с Алексеем Гуцуляком о поездке на просмотр.

Мы, кстати, первые хотели попробовать Гуцуляка. С ним я уже договорился, но его в последний момент перехватила "Десна".

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Напомним, что Алексей Гуцуляк накануне подписал контракт с черниговским клубом.

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В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) ФК Александрия Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк
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