Десна перехватила экс-игрока Карпат у Александрии
Была уже договоренность
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что у него была договоренность с Алексеем Гуцуляком о поездке на просмотр.
Мы, кстати, первые хотели попробовать Гуцуляка. С ним я уже договорился, но его в последний момент перехватила "Десна".
Напомним, что Алексей Гуцуляк накануне подписал контракт с черниговским клубом.
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Источник:Команда 1
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