Жерсон Родригес может переехать в Турцию - СМИ
Это уже после "Японии"
Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес может перейти в один из турецких клубов.
Сейчас турки не готовы к выкупу контракта, а предлагают аренду до конца сезона.
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Предыдущий вариант с японских клубом, замечает dynamo.kiev.ua, отпал из-за зарплаты Родригеса.
Напомним, что Жерсона не взяли на первый сбор "Динамо".
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Источник:dynamo.kiev.ua
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