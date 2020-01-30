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Жерсон Родригес может переехать в Турцию - СМИ

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Это уже после "Японии"

Жерсон Родригес может переехать в Турцию - СМИ
Новина українською

Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес может перейти в один из турецких клубов.

Сейчас турки не готовы к выкупу контракта, а предлагают аренду до конца сезона.

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Предыдущий вариант с японских клубом, замечает dynamo.kiev.ua, отпал из-за зарплаты Родригеса.

Напомним, что Жерсона не взяли на первый сбор "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Турции чемпионат Японии Жерсон Родригес
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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