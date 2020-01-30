Жерсон Родригес может переехать в Турцию - СМИ

Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес может перейти в один из турецких клубов.

Сейчас турки не готовы к выкупу контракта, а предлагают аренду до конца сезона.

Предыдущий вариант с японских клубом, замечает dynamo.kiev.ua, отпал из-за зарплаты Родригеса.

Напомним, что Жерсона не взяли на первый сбор "Динамо".