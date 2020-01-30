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Силас может продолжить карьеру в УПЛ

Трансферы
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Возвращается с "Ирони"

Силас может продолжить карьеру в УПЛ
Новина українською

Львовские "Карпаты" может усилить бразилец Силас Да Силва, который выступал на правах аренды в "Ирони".

Контракт игрока принадлежит луганской "Заре". Детали потенциального трансфера пока неизвестны.

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Как сообщает сайт болельщиков луганского клуба, переговоры между "Зарей" и "Карпатами" продолжаются.

Агент игрока, Вадим Шаблий, уже имел разговор с Романом Санжаром - тот хочет видеть бразильца в своей команде.

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В статье: Заря (Луганск) Роман Санжар Вадим Шаблий Карпаты (Львов) Силас
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