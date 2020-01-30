Силас может продолжить карьеру в УПЛ
Возвращается с "Ирони"
Львовские "Карпаты" может усилить бразилец Силас Да Силва, который выступал на правах аренды в "Ирони".
Контракт игрока принадлежит луганской "Заре". Детали потенциального трансфера пока неизвестны.
Как сообщает сайт болельщиков луганского клуба, переговоры между "Зарей" и "Карпатами" продолжаются.
Агент игрока, Вадим Шаблий, уже имел разговор с Романом Санжаром - тот хочет видеть бразильца в своей команде.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт вболівальників Зорі
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...