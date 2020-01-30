Официально: Опанасенко – игрок Ворсклы

Пресс-служба "Ворсклы" сообщает о том, что все нюансы касательно перехода хавбека турецкого "Коньяспора" Евгения Опанасенко в полтавский клуб были согласованы. 29-летний украинский полузащитник последние полтора сезона выступал в турецкой Суперлиге.

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Теперь же Опанасенко вернулся в Украину. Евгений – воспитанник запорожской школы футбола, в родном городе он получил известность, выступая на высоком уровне за "Металлург". Также футболист защищал цвета одесского "Черноморца" и луганской "Зари"

О деталях контракта новобранца "бело-зеленых" станет известно позже. В составе турецкого "Коньяспора" Опанасенко сыграл 11 поединков (1 результативная передача).