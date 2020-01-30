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Официально: Опанасенко – игрок Ворсклы

Трансферы
(2 голосов)

Евгений приехал из Турции в Полтаву

Официально: Опанасенко – игрок Ворсклы
Новина українською

Пресс-служба "Ворсклы" сообщает о том, что все нюансы касательно перехода хавбека турецкого "Коньяспора" Евгения Опанасенко в полтавский клуб были согласованы. 29-летний украинский полузащитник последние полтора сезона выступал в турецкой Суперлиге.

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Теперь же Опанасенко вернулся в Украину. Евгений – воспитанник запорожской школы футбола, в родном городе он получил известность, выступая на высоком уровне за "Металлург". Также футболист защищал цвета одесского "Черноморца" и луганской "Зари"

О деталях контракта новобранца "бело-зеленых" станет известно позже. В составе турецкого "Коньяспора" Опанасенко сыграл 11 поединков (1 результативная передача).

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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Опанасенко Коньяспор (Турция) Коньяспор (Конья)
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (3)
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levchik (Львів)
30.01.2020 в 17:01
Кілька років тому був хороший грачик.Але 2 роки без ігрової практики даром навряд чи пройшли що опустився до рівня Ворскли.
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Siren05 (Мариуполь)
30.01.2020 в 16:46
Что-то наши в Турции не могут заиграть. Вроде и чемпионат слабее, а наши там даже не могут закрепиться в основе...
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Dimka26 (Чернигов)
30.01.2020 в 15:41
Это очень мощно...
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