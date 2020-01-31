На просмотре тернопольской Нивы 4 игрока, 2 футболиста покинули клуб

28 января после почти двухмесячного перерыва начала подготовку к официальным матчам команда ФК "Нива" из Тернополя. Первые дни сбора будут посвящены медицинскому осмотру и втягивающим тренировкам.

Как рассказал главный тренер "Нивы" Василий Малик, в зимнее межсезонье команда проведет четыре этапа подготовки. По меньшей мере один сбор по плану состоится за пределами Тернополя. Сейчас рассматривают варианты с Моршином или Мукачево.

Также команда примет участие в традиционном Мемориале Эрнеста Юста на Львовщине. Уже известно, кто будет соперниками по группе 1. Это "Высокий замок" (Львов), "УФК-Карпаты U-17" (Львов) и "Динамо U-19" (Львов). По предварительной информации, стартуют тернополяне на турнире 2 февраля.

В планах также проведение целого ряда товарищеских встреч. В частности, договоренности есть с дублерами ФК "Львов" (5 февраля) и хмельницкого "Подолья" (12 февраля).

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В "Ниве" появились 4 потенциальные новичка, которые на сборе получат шанс проявить себя. Все они - игроки заводской "Агронивы" -: полузащитник Дмитрий Стриешин и три защитника - Юрий Заставецкий, Юрий Соколовский и Владислав Иванов.

Также известны имена игроков, с которыми недавно клуб прекратил сотрудничество. Это Семен Даценко и Виталий Тригуба. Оба футболиста присоединились к клубу прошлого года, но не имели стабильной игровой практики.