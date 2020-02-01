Динамо выручило 1,8 млн евро за Самбрано – СМИ
Карлос продолжит карьеру в "Боке"
Стали известны детали сделки по переходу Карлоса Самбрано из "Динамо" в "Бока Хуниорс".
По информации аргентинского издания Telam, киевский клуб выручит за 30-летнего оборонца 1,8 миллионов евро. Выплаты будут осуществляться в несколько траншей.
Сам перуанец подписал с "Бокой" 3-летний контракт.
Напомним, Карлос Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018-го года, так и не успев дебютировать за первую команду киевлян.
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Источник:Telam
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
01.02.2020 в 13:20
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katarel (Мелитополь)
01.02.2020 в 13:10
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FC Energy (Новая Каховка)
01.02.2020 в 13:12
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