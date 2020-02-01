Динамо выручило 1,8 млн евро за Самбрано – СМИ

Стали известны детали сделки по переходу Карлоса Самбрано из "Динамо" в "Бока Хуниорс".

По информации аргентинского издания Telam, киевский клуб выручит за 30-летнего оборонца 1,8 миллионов евро. Выплаты будут осуществляться в несколько траншей.

Сам перуанец подписал с "Бокой" 3-летний контракт.

Напомним, Карлос Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018-го года, так и не успев дебютировать за первую команду киевлян.