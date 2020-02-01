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Динамо выручило 1,8 млн евро за Самбрано – СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Карлос продолжит карьеру в "Боке"

Динамо выручило 1,8 млн евро за Самбрано – СМИ
Новина українською

Стали известны детали сделки по переходу Карлоса Самбрано из "Динамо" в "Бока Хуниорс".

По информации аргентинского издания Telam, киевский клуб выручит за 30-летнего оборонца 1,8 миллионов евро. Выплаты будут осуществляться в несколько траншей.

Сам перуанец подписал с "Бокой" 3-летний контракт.

Напомним, Карлос Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018-го года, так и не успев дебютировать за первую команду киевлян.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано
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Источник:
Telam
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
01.02.2020 в 13:20
На transfermarkt пишут о 1,5 млн...
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0
0
katarel (Мелитополь)
01.02.2020 в 13:10
А купили небось за 5 лямов. Или 8.. Вот это я понимаю - наварились так наварились! А то все какие-то Фреды, Тейшейры да Ярмолы...
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+3
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FC Energy (Новая Каховка)
01.02.2020 в 13:12
Говорили, пришел бесплатно. Но какие были подъёмнае - неизвестно
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0
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