Черноморец пополнился двумя полузащитниками

Одесский "Черноморец" продолжает восполнять кадровые потери, которые за последние несколько месяцев достигли рекордной отметки в 19 (!) футболистов.

Из большого числа кандидатов, которые находились и продолжают находиться в команде Остапа Маркевича, двое уже успели перейти из разряда потенциальных в полноправные новички.

Речь идет о 22-летнем украинском полузащитнике армянского происхождения Артуре Авагимяне и его 31-летнем коллеге по амплуа Игоре Сикорском.

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Оба игрока уже подписали контракты с "Черноморцем" и на предстоящий тренировочный сбор в Турцию поедут в качестве полноценных членов этого клуба. Эту информацию в разговоре с корреспондентом UA-Футбол подтвердил главный тренер "моряков" Остап Маркевич.

После ухода из киевского "Арсенала" по окончании сезона-2019/20 Авагимян выступал на исторической родине, в Армении, где защищал цвета "Алашкерта". Предыдущим же клубом Сикорского был волочиский "Агробизнес", в котором до начала октября минувшего года он был подопечным Остапа Маркевича.

В ближайшее время станет известно об очередных футболистах, которые пополнят ряды "Черноморца".

До перехода Авагимяна и Сикорского этой зимой в штат одесского клуба были зачислены восьмеро: вратари Алексей Паламарчук, Богдан Курилко, защитники Виктор Лиховидько, Евгений Зубейко, Роман Попов, Станислав Микицей, полузащитники Алексей Зинкевич и Владислав Клименко.