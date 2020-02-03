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Черноморец пополнился двумя полузащитниками

Трансферы
(1 голосов)

22 и 31 год

Черноморец пополнился двумя полузащитниками
Новина українською

Одесский "Черноморец" продолжает восполнять кадровые потери, которые за последние несколько месяцев достигли рекордной отметки в 19 (!) футболистов.

Из большого числа кандидатов, которые находились и продолжают находиться в команде Остапа Маркевича, двое уже успели перейти из разряда потенциальных в полноправные новички.

Речь идет о 22-летнем украинском полузащитнике армянского происхождения Артуре Авагимяне и его 31-летнем коллеге по амплуа Игоре Сикорском.

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Оба игрока уже подписали контракты с "Черноморцем" и на предстоящий тренировочный сбор в Турцию поедут в качестве полноценных членов этого клуба. Эту информацию в разговоре с корреспондентом UA-Футбол подтвердил главный тренер "моряков" Остап Маркевич.

После ухода из киевского "Арсенала" по окончании сезона-2019/20 Авагимян выступал на исторической родине, в Армении, где защищал цвета "Алашкерта". Предыдущим же клубом Сикорского был волочиский "Агробизнес", в котором до начала октября минувшего года он был подопечным Остапа Маркевича.

В ближайшее время станет известно об очередных футболистах, которые пополнят ряды "Черноморца".

До перехода Авагимяна и Сикорского этой зимой в штат одесского клуба были зачислены восьмеро: вратари Алексей Паламарчук, Богдан Курилко, защитники Виктор Лиховидько, Евгений Зубейко, Роман Попов, Станислав Микицей, полузащитники Алексей Зинкевич и Владислав Клименко.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Игорь Сикорский
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Комментарии (7)
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:53
Рагули негодуэть.
Ответить
0
-1
Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 12:25
Сикорский - это хорошо.
Ответить
0
-2
alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 12:10
где Мирный Петров Слинкин
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0
-2
Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 12:26
Слинкин вроде тренируется с командой. А кто те двое тобой названных - я например вообще не в курсе :).
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0
-2
alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 12:29
Мирный вратарь стоял 1 тайм с Кристалом а Петров нападающий протеже Кварцяного а он разбераеться в игроках
0
0
C.O.fan (Odessa)
03.02.2020 в 12:37
Петрова уже давно нет в команде! А вратарь Мирный еще просматривается!
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+1
0
kampodua (Київ)
03.02.2020 в 11:49
Патріотично.А я все спорив зі своїм товаришем, коли він характеризував Маркевичів нехорошими словами. Сьогодні попрошу в нього вибачення.
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0
-1

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