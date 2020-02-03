Плеймейкер аутсайдера Первой лиги будет играть в испанской Терсере

За день до закрытия трансферного окна в Испании, 31 января, "Черкащина" завершила трансферную сделку с профессиональным клубом "Ибица".

22-летний полузащитник Виталий Бойко уже получил международный трансфер, готовит ряд бумаг и после окончательного оформления в клубе уже через несколько недель сможет провести свой первый официальный матч в составе команды "Сан Рафаэль" (филиал "Ибицы"), которая выступает в соревнованиях для игроков до 23 лет.

Бойко провел несколько тренировок с новой командой.

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"В Испании украинских футболистов не так много, - рассказал UA-Футбол футбольный агент Иван Ищенко. - Бойко приехал на просмотр и чуть ли не с первого дня сумел обратить на себя внимание спортивного директора испанского клуба Давиде де Паблоса. А тот сыграл большую роль в том, чтобы Бойко таки оказался в Испании".

Черкащина после осенней части сезона занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги.