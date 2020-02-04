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ФК Оболонь-Бровар подписал защитника

Трансферы
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До сих пор выступал в Одессе

ФК Оболонь-Бровар подписал защитника
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28-летний Александр Голиков - игрок ФК "Оболонь-Бровар". Защитник подписал контракт с клубом сроком на 1 год.

Александр будет выступать под 17 номером.

Последним местом работы Голикова был одесский "Черноморец". В этом сезоне провел 15 матчей в Первой лиге, первой Кубке.

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Также играл за клубы ФК "Арсенал-Киев", ФК "Полтава", ФК "Шахтер" (Донецк), ФК "Львов", ФК "Заря" (Луганск), ФК "Макеевуголь", ФК "Энергия" (г.. Новая Каховка), ФК "Сумы".

Родился 13 ноября 1991 в Донецке. Рост 177 см, вес 69 кг.

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В статье: Первая лига Александр Голиков Оболонь-Бровар (Киев) контракт трансфер
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