ФК Оболонь-Бровар подписал защитника
До сих пор выступал в Одессе
28-летний Александр Голиков - игрок ФК "Оболонь-Бровар". Защитник подписал контракт с клубом сроком на 1 год.
Александр будет выступать под 17 номером.
Последним местом работы Голикова был одесский "Черноморец". В этом сезоне провел 15 матчей в Первой лиге, первой Кубке.
Также играл за клубы ФК "Арсенал-Киев", ФК "Полтава", ФК "Шахтер" (Донецк), ФК "Львов", ФК "Заря" (Луганск), ФК "Макеевуголь", ФК "Энергия" (г.. Новая Каховка), ФК "Сумы".
Родился 13 ноября 1991 в Донецке. Рост 177 см, вес 69 кг.
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Источник:Фейсбук ФК Оболонь-Бровар
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