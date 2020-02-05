ФК Львов официально объявил о подписании хавбека

Новым игроком профессионального футбольного клуба "Львов" стал полузащитник Никита Ходаковский. Полузащитник подписал контракт с "сине-золотыми львами" на 2 года.

Никита Ходаковский присоединился к команде еще на сборе команды во Львове. Он сыграл в товарищеском матче против "Миная", а затем отправился на сбор в Турцию. Там он тоже сыграл в спарринге против сербской "Воеводины" и своей игрой убедил тренерский штаб и руководство ПФК "Львов", чтобы подписать с ним контракт.

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Никита родился 18 октября 1996 в Днепре. Там и начинал заниматься футболом.

Первый профессиональный контракт подписал с "Александрией" в 2016 году. После этого перешел в каменскую "Сталь", где выступал за молодежную команду. Далее в его карьере была "Звезда", за которую он и дебютировал в УПЛ. Выступал также за "Горняк-Спорт" и "Буковину".