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Динамо за 5 млн продало 50% прав на Дерлиса Гонсалеса - СМИ

Трансферы
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Который находится в аренде "Сантоса"

Динамо за 5 млн продало 50% прав на Дерлиса Гонсалеса - СМИ
Новина українською

Парагвайский клуб "Олимпия" из города Асунсьон договорился с киевским "Динамо" о приобретении 50% прав на правого вингера Дерлиса Гонсалеса.

В соответствии с соглашением, "Олимпия" должна заплатить украинскому клубу 5 млн долларов. Atribuna.com.br отмечает, что это будет рекордный трансфер для парагвайского клуба.

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Накануне в прессе говорилось о том, что "Олимпия" предлагала "Динамо" оплату за Гонсалеса несколькими траншами, однако киевский клуб такое предложение не принял.

Сам Дерлис сейчас находится в аренде третьего клуба - бразильского "Сантоса" и по соглашению должен оставаться там до лета. Правда, с 4 первых матчей сезона ни на один из них его не было хотя бы в заявке команды.

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В статье: Динамо (Киев) Сантос (Бразилия) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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