Рух разорвал контракты с двумя защитниками
Теперь - свободные агенты
"Желто-черные" по обоюдному согласию сторон разорвали соглашение с центральными защитниками.
Клуб покинули Роман Никитюк и Дмитрием Немчанинов.
Причину расторжения контрактов в клубе не объяснили.
Дмитрий в этом сезоне провел 17 игр за команду, а Роман - 12, отметившись 1 голом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Рух
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...