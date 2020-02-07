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Рух разорвал контракты с двумя защитниками

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Рух разорвал контракты с двумя защитниками
Новина українською

"Желто-черные" по обоюдному согласию сторон разорвали соглашение с центральными защитниками.

Клуб покинули Роман Никитюк и Дмитрием Немчанинов.

Причину расторжения контрактов в клубе не объяснили.

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Дмитрий в этом сезоне провел 17 игр за команду, а Роман - 12, отметившись 1 голом.

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В статье: Первая лига Дмитрий Немчанинов Рух (Львов) Роман Никитюк
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Источник:
ФК Рух

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