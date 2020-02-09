Артём Чорний стал игроком Ингульца

Полузащитник Артем Чорний перешел в "Ингулец", сообщает официальный сайт клуба.

О деталях контракта ничего не известно.

Последним клубом 30-летнего хавбека был "Черноморец", который он покинул летом 2019-го.

В январе Чорний находился на просмотре в "Рухе".

Ранее он выступал за "Николаев", "Ильичевец" и "Александрию".