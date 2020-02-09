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Артём Чорний стал игроком Ингульца

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Хавбек присоединился к команде из Петрово

Артём Чорний стал игроком Ингульца
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Полузащитник Артем Чорний перешел в "Ингулец", сообщает официальный сайт клуба.

О деталях контракта ничего не известно.

Последним клубом 30-летнего хавбека был "Черноморец", который он покинул летом 2019-го.

В январе Чорний находился на просмотре в "Рухе".

Ранее он выступал за "Николаев", "Ильичевец" и "Александрию".

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В статье: Артем Чорний Ингулец (Петрово)
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