Артём Чорний стал игроком Ингульца
Хавбек присоединился к команде из Петрово
Полузащитник Артем Чорний перешел в "Ингулец", сообщает официальный сайт клуба.
О деталях контракта ничего не известно.
Последним клубом 30-летнего хавбека был "Черноморец", который он покинул летом 2019-го.
В январе Чорний находился на просмотре в "Рухе".
Ранее он выступал за "Николаев", "Ильичевец" и "Александрию".
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