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Долинский и Петрик стали игроками Авангарда

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Краматорский клуб усилился двумя исполнителями

Долинский и Петрик стали игроками Авангарда
Новина українською

"Авангард" подписал двоих футболистов, сообщает FootBoom.

Краматорский клуб усилился защитником Дмитрием Петриком и хавбеком Денисом Долинским.

21-летний Петрик – воспитанник "Шахтера". Играл за молодежные команды "Мариуполя", "Олимпика", а также выступал за чешскую "Дуклу".

22-летний Долинский в этом сезоне забил 4 гола в 17 матчах в составе винницкой "Нивы".

"Авангард" занимает 8-е место в Первой лиге по итогам первой части сезона.

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В статье: Авангард (Краматорск) Денис Долинский Дмитрий Петрик
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