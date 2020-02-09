Долинский и Петрик стали игроками Авангарда
Краматорский клуб усилился двумя исполнителями
"Авангард" подписал двоих футболистов, сообщает FootBoom.
Краматорский клуб усилился защитником Дмитрием Петриком и хавбеком Денисом Долинским.
21-летний Петрик – воспитанник "Шахтера". Играл за молодежные команды "Мариуполя", "Олимпика", а также выступал за чешскую "Дуклу".
22-летний Долинский в этом сезоне забил 4 гола в 17 матчах в составе винницкой "Нивы".
"Авангард" занимает 8-е место в Первой лиге по итогам первой части сезона.
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