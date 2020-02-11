МФК Прикарпатье подписал экс-игрока Александрии и чемпиона среди любителей

Первыми зимними новичками "Прикарпатья" стали 28-летний защитник Николай Сикач и 19-летний полузащитник Назарий Воробчак.

Вчера, 10 февраля, оба футболиста подписали контракты с ивано-франковским клубом. Сотрудничество с Сикачом рассчитано на 1,5 года, а Воробчак заключил 2-летнее соглашение.

Николай Сикач (21.09.1991) родился в селе Тысменичаны и является воспитанником надвирнянского футбола. В чемпионате Ивано-Франковской области играл за команды "Ника-Динамо" (2010) и "Тепловик" (2011) из областного центра, тлумацкое "Приднестровье" (2012-15), а предыдущие 4 года защищал цвета коломийских "Карпат" (2016/17) и "Покуття" (2017-19).

За это время фланговый защитник стал чемпионом (2017), серебряным призером (2012) и обладателем Кубка (2018) Ивано-Франковской области. За последние 3 сезона в составе "Покуття" сыграл 51 матч и забил 3 гола в областном чемпионате, а также чемпионате и Кубке Украины среди любителей.

Назарий Воробчак (22.03.2000) родился в городе Бурштын Галицкого района. Свою детско-юношескую карьеру начал в Академии футбола "УФК-Карпаты" (Львов), где провел 4 сезона - с 2012 по 2015 годы. После чего защищал цвета юношеских составов бурштынского "Энергетика-ДЮСШ»"(2016) и ивано-франковской "Ники-05" (2016/18) в областном чемпионате.

Прошлый сезон 2018/19 полузащитник провел в юниорском составе "Александрии", где в целом сыграл 28 поединков в двух молодежных командах УПЛ - 3 матча в чемпионате U-21 и 25 матчей в чемпионате среди 19-летних.

Воробчак стал вторым бомбардиром "Александрии" U-19, забив 9 мячей. Летом 2019 приедався в команду "Карпаты-Энергетик" (Галич), за которую сыграл 21 матч и забил 6 голов - в чемпионате и Кубке Украины среди любителей и чемпионате Ивано-Франковской области.